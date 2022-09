Gas russo, Cremlino: "Forniture riprenderanno con stop sanzioni" (Di lunedì 5 settembre 2022) Mosca, 5 set. (Adnkronos) - I problemi con le Forniture di gas all'Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia le sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi. "I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delle sanzioni introdotte dai Paesi occidentali contro il nostro Paese e diverse aziende", ha dichiarato all'agenzia Interfax. "Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio", ha aggiunto. L'OFFERTA DELL'UCRAINA - "L'esportazione di elettricità dall'Ucraina può sostituire volumi significativi di gas russo, attualmente importato in Europa" ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal su ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Mosca, 5 set. (Adnkronos) - I problemi con ledi gas all'Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia leche impediscono la manutenzione dei gasdotti. Lo ha sottolineato il portavoce del, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi. "I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delleintrodotte dai Paesi occidentali contro il nostro Paese e diverse aziende", ha dichiarato all'agenzia Interfax. "Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio", ha aggiunto. L'OFFERTA DELL'UCRAINA - "L'esportazione di elettricità dall'Ucraina può sostituire volumi significativi di gas, attualmente importato in Europa" ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal su ...

