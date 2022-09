Elezioni: Renzi, 'mi prendono in giro, su TikTok in mln mentre i giornali sono meno venduti' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Leggo pensosi commenti di autorevoli editorialisti, che mi prendono in giro per TikTok. E dico: ma avete mai pensato che un video su TikTok fa milioni di visualizzazioni e purtroppo i giornali sono sempre meno acquistati? Questo è un bene? No. Io sono all'antica, mi piace ancora il giornale di carta e il rumore quando lo si sfoglia. Ma, se nella nuova generazione molti preferiscono informarsi sui social, ci limitiamo a fare i moralisti, oppure proviamo a battere strade nuove? Questa è la partita da giocare, qui e adesso". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Leggo pensosi commenti di autorevoli editorialisti, che miinper. E dico: ma avete mai pensato che un video sufa milioni di visualizzazioni e purtroppo isempreacquistati? Questo è un bene? No. Ioall'antica, mi piace ancora il giornale di carta e il rumore quando lo si sfoglia. Ma, se nella nuova generazione molti preferiscono informarsi sui social, ci limitiamo a fare i moralisti, oppure proviamo a battere strade nuove? Questa è la partita da giocare, qui e adesso". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

