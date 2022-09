Elezioni, Ilaria Cucchi a Milano: “Non mi piace perdere, l’ho dimostrato negli anni. Non accadrà neanche questa volta” (Di lunedì 5 settembre 2022) “In questi tredici anni di lotta ho dimostrato che non mi piace perdere e non perderemo neanche questa volta ma vinceremo questa battaglia”. Lo ha detto Ilaria Cucchi, candidata al Senato per l’Alleanza Verdi-Sinistra, che oggi a Milano ha presentato la sua candidatura insieme al segretario di SI Nicola Fratoianni e alla portavoce nazionale di Europa Verde Eleonora Evi. “Sono molto emozionate perché sento il peso della responsabilità di portare in Parlamento i temi veri, quelli che stanno a cuore ai cittadini”. Un esempio? “Il tema delle carceri che oggi sono considerate delle discariche sociali – ha aggiunto Cucchi – il nostro programma è l’unico che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “In questi tredicidi lotta hoche non mie nonmoma vinceremobattaglia”. Lo ha detto, candidata al Senato per l’Alleanza Verdi-Sinistra, che oggi aha presentato la sua candidatura insieme al segretario di SI Nicola Fratoie alla portavoce nazionale di Europa Verde Eleonora Evi. “Sono molto emozionate perché sento il peso della responsabilità di portare in Parlamento i temi veri, quelli che stanno a cuore ai cittadini”. Un esempio? “Il tema delle carceri che oggi sono considerate delle discariche sociali – ha aggiunto– il nostro programma è l’unico che ...

fanpage : Così Ilaria Cucchi, candidata alle elezioni con Sinistra e Verdi, in un’intervista con - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Ilaria Cucchi a Milano: “Non mi piace perdere, l’ho dimostrato negli anni. Non accadrà neanche questa volta”… - fattoquotidiano : Elezioni, Ilaria Cucchi a Milano: “Non mi piace perdere, l’ho dimostrato negli anni. Non accadrà neanche questa vol… - rep_milano : Elezioni, Ilaria Cucchi candidata si emoziona: 'Non sono una politica, ma non mi piace perdere' - ilaria_murgo : RT @emmabonino: Queste sono elezioni importanti, decidono o di qua o di là. La futura Italia sarà quella di Orban e Putin o sarà nell'Ue de… -