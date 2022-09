Elezioni: Calenda, 'non voglio distruggere il Pd, FI si chieda perché il sorpasso nei sondaggi (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Letta mi ha detto vendete Rolex falsi, l'ho trovato un po' aggressivo. Io gli ho detto, facciamo un confronto sull'energia. Il mio interesse non è distruggere il Pd ma portare a votare gli italiani". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7. "Forza Italia? Credo che gli elettori siano stanchi. Credo ci sia angoscia perché vedono i sondaggi in cui abbiamo superato Forza Italia. Ma dovrebbero chiedersi perché, credo che gli elettori si siano stancati, si continua con promesse faraoniche, c'è grande voglia di normalità e serietà", ha spiegato il leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Letta mi ha detto vendete Rolex falsi, l'ho trovato un po' aggressivo. Io gli ho detto, facciamo un confronto sull'energia. Il mio interesse non èil Pd ma portare a votare gli italiani". Lo ha detto Carloa L'aria che tira, su La7. "Forza Italia? Credo che gli elettori siano stanchi. Credo ci sia angosciavedono iin cui abbiamo superato Forza Italia. Ma dovrebbero chiedersi, credo che gli elettori si siano stancati, si continua con promesse faraoniche, c'è grande voglia di normalità e serietà", ha spiegato il leader di Azione.

