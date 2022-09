Dopo Lazio-Napoli non si placano le polemiche: una frase fa infuriare Sarri! (Di lunedì 5 settembre 2022) Il match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli ha lasciato un lungo strascico di polemiche. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, al temine del match si è lamentato tantissimo per un contatto in area tra Mario Rui e Lazzari e per un presunto fallo di Kim sul gol dell’1-1. Sarri, nel post gara, ha ampiamente criticato l’operato dell’arbitro Sozza e ha lanciato accuse pesantissime nei confronti dell’AIA. Lazio-Napoli Polemica Sarri Sarri allude ad una frase del designatore arbitrale! Nella propria edizione odierna, il quotidiano Il Messaggero, prova a spiegare i motivi alla base dello sfogo del tecnico toscano. Di seguito quanto si legge: “L’allenatore ha anche rivelato degli avvertimenti con il rimando a una presunta frase del fischietto Piccinini a ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Il match dell’Olimpico traha lasciato un lungo strascico di. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, al temine del match si è lamentato tantissimo per un contatto in area tra Mario Rui e Lazzari e per un presunto fallo di Kim sul gol dell’1-1. Sarri, nel post gara, ha ampiamente criticato l’operato dell’arbitro Sozza e ha lanciato accuse pesantissime nei confronti dell’AIA.Polemica Sarri Sarri allude ad unadel designatore arbitrale! Nella propria edizione odierna, il quotidiano Il Messaggero, prova a spiegare i motivi alla base dello sfogo del tecnico toscano. Di seguito quanto si legge: “L’allenatore ha anche rivelato degli avvertimenti con il rimando a una presuntadel fischietto Piccinini a ...

