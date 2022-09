Daniele Bossari racconta la sua malattia | Mesi di chemio Ho avuto un tumore alla gola

(Di lunedì 5 settembre 2022), in un lungo post su Instagram, i motivi che lo hanno portato a stare lontano dscena e dai social nell'ultimo periodo. "Il primo lunedì di settembre é il giorno in cui...

repubblica : Daniele Bossari dopo la chemio: 'Sono vivo e lo posso raccontare' [a cura di redazione spettacoli] - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Ha utilizzato l'Appeso (o Impiccato), la dodicesima carta degli arcani maggiori dei tarocchi, per descrivere la sofferen… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Daniele Bossari dopo la chemio: 'Sono vivo e lo posso raccontare' [a cura di redazione spettacoli] - Luce_news : Daniele Bossari sui social: “Ho fatto mesi di chemio e radioterapia per curare un tumore alla gola” - ParliamoDiNews : Daniele Bossari, la confessione choc: “Ho lottato contro un tumore alla gola, sono vivo” #05Settembre #Spettacolo -

Il conduttore ha rivelato via social di avere avuto un tumore alla gola, che l'ha costretto ad affrontare chemio e radioterapiaè tornato su Instagram dopo mesi di assenza, che avevano insospettito i tanti fan e follower. Il conduttore ha pubblicato uno scatto in cui sorride, mostrando la carta dei tarocchi ..., con un lungo post su Instagram annuncia di avere un tumore alla gola e di aver fatto ' mesi di chemio e radioterapia'. 'Il primo lunedì di settembre è il giorno in cui molti ...Per Daniele Bossari malattia grave a quasi 48 anni d'età: un tumore alla gola che ha curato con radioterapia e chemioterapia. Ecco cosa ha raccontato.Daniele Bossari rivela la sua personale cura nei confronti del tumore che lo ha colpito ! rivela la sua personale cura nei confronti del tumore che lo ha colpito ! Questo conduttore televisivo dalla l ...