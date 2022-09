Crisi del gas, l’Europa è disgregata: non c’è alternativa al mostro del mercato unico (Di lunedì 5 settembre 2022) La stampa odierna pone l’accento sul forum Ambrosetti di Cernobbio, dove si svolge annualmente una riunione degli esponenti dell’economia e della finanza per fare il punto della situazione italiana in questo settore. Significativo il fatto che al tavolo d’onore, la cosiddetta tavola rotonda, sedevano Salvini, Meloni, Tajani, Letta e Calenda, cioè alcuni dei maggiori esponenti dei partiti neoliberisti che fanno parte del sistema politico dominante. Per quanto è stato possibile capire gli argomenti di discussione sono stati le sanzioni contro la Russia, per le quali Meloni ha detto che non è possibile tornare indietro; il reddito di cittadinanza, che ha visto contrapporsi da un lato la Meloni e Salvini, decisi per la sua soppressione, e dall’altro Letta che vuole mantenere in vita detto reddito, sia pur con qualche modifica. Infine, come principale argomento, è stato trattato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) La stampa odierna pone l’accento sul forum Ambrosetti di Cernobbio, dove si svolge annualmente una riunione degli esponenti dell’economia e della finanza per fare il punto della situazione italiana in questo settore. Significativo il fatto che al tavolo d’onore, la cosiddetta tavola rotonda, sedevano Salvini, Meloni, Tajani, Letta e Calenda, cioè alcuni dei maggiori esponenti dei partiti neoliberisti che fanno parte del sistema politico dominante. Per quanto è stato possibile capire gli argomenti di discussione sono stati le sanzioni contro la Russia, per le quali Meloni ha detto che non è possibile tornare indietro; il reddito di cittadinanza, che ha visto contrapporsi da un lato la Meloni e Salvini, decisi per la sua soppressione, e dall’altro Letta che vuole mantenere in vita detto reddito, sia pur con qualche modifica. Infine, come principale argomento, è stato trattato il ...

