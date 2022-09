Covid e antinfiammatori | dove sbagliano i sostenitori delle “terapie alternative”

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 settembre 2022) Dal 26 agosto 2022 si è parlato molto degliper il trattamento dei pazienti, in particolar modo da parte di gruppi che nel corso della pandemia avevano proposto “cure”, la somministrazione di farmaci sconsigliati dalle autorità pubbliche e criticato i vaccini. Tutto nasce da un articolo del Corriere della Sera intitolato «, gliriducono le ospedalizzazioni del 90%», il cui screenshot circola sui social e sui siti della cosiddetta “informazione alternativa” con una narrazione distorta: «ci hanno deriso, ci hanno demonizzato, ora ci danno ragione». In realtà, si tratta di un vero e proprio tentativo di ripulirsi l’immagine di fronte all’opinione pubblica, scatenando nei loro seguaci reazioni scomposte e violente contro chi in passato aveva ...