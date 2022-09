Cibo e impatto ambientale

Leggi su butac

(Di lunedì 5 settembre 2022) C’è un grafico che sta circolando sui social, un grafico che parla di cambiamenti climatici e: La fonte del grafico la potete trovare qui, dove potete anche sbizzarrirvi inserendo cibi che nell’immagine attuale non si vedono. Cibi che magari mangiate anche voi. Il grafico s’intitola: Greenhouse gas emissions per kilogram of food Ed è sicuramente accurato, come provenienza dei dati riporta una fonte che è verificabile a sua volta, e che non c’è motivo di mettere in dubbio. C’è solo una cosa che viene poco spiegata da chi sta usando questo grafico per spingere regimi alimentari vegetariani. Un grafico come quello mostrato serve a capire un certoche ilha sull’ambiente. Ma a noi – che illo consumiamo come fonte di energia – serve sapere, ad esempio, quante mele devo mangiare per avere lo stesso ...