Champions: il francese Turpin arbitrerà Inter - Bayern Monaco (Di lunedì 5 settembre 2022) Clément Turpin arbitrerà la sfida fra l'Inter e i tedeschi del Bayern Monaco, valida per la 1/a giornata del Gruppo C della Champions League, in programma mercoledì sera (ore 21) sul terreno dello ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Clémentla sfida fra l'e i tedeschi del, valida per la 1/a giornata del Gruppo C dellaLeague, in programma mercoledì sera (ore 21) sul terreno dello ...

interclubpavia : Champions: il francese Turpin arbitrerà Inter-Bayern Monaco - ansacalciosport : Champions: il francese Turpin arbitrerà Inter-Bayern Monaco. Napoli-Liverpool è stata affidata allo spagnolo Del Ce… - PSGInMyBlood : RT @stini76: Per chi capisce un po' il francese... un articolo che fa capire come, grazie ad Allegri, siamo visti all'estero #AllegriOut h… - stini76 : Per chi capisce un po' il francese... un articolo che fa capire come, grazie ad Allegri, siamo visti all'estero… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Inter-Bayern Monaco sarà arbitrata dal francese Clement Turpin: ecco la sestina arbitrale completa https://… -