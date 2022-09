Canada: 10 morti e almeno 15 feriti per attacco al coltello. Due uomini ricercati (Di lunedì 5 settembre 2022) Gigantesca caccia all'uomo in Canada, dopo che 10 persone sono state uccise e almeno altre 15 sono rimaste ferite in una serie di accoltellamenti in alcune remote e isolate comunità del Saskatchewan, una provincia centrale del Paese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 settembre 2022) Gigantesca caccia all'uomo in, dopo che 10 persone sono state uccise ealtre 15 sono rimaste ferite in una serie di accoltellamenti in alcune remote e isolate comunità del Saskatchewan, una provincia centrale del Paese L'articolo proviene da Firenze Post.

GiovaQuez : Attacchi con coltello in Saskatchewan (Canada). Almeno 10 morti e 15 feriti. - Agenzia_Ansa : Gigantesca caccia all'uomo in Canada, dopo che 10 persone sono state uccise e almeno altre 15 ferite in una serie d… - LaStampa : Canada, 10 morti accoltellati a nord di Ottawa: caccia a due uomini - GiovanniRizzo11 : RT @fr4nc15_93: 10 morti e 15 feriti in una serie di omicidi apparentemente casuali all'interno di una riserva indiana in #Canada. Si cerca… - Adnkronos : #Canada, 10 morti in accoltellamento: è caccia a due uomini. -