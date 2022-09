Basket, Serie A2: Eurobasket ricorre al Tar contro esclusione dal campionato (Di lunedì 5 settembre 2022) L’EuroBasket Roma ha presentato un ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento del 12 agosto scorso con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni aveva ribadito l’esclusione della società dalla prossima Serie A2 di Basket. Il Tribunale si è subito mosso con un decreto cautelare monocratico a firma del Presidente della Prima sezione ter, Roberto Politi, che ha fissato il prossimo 14 settembre l’udienza in camera di consiglio. L’inizio del campionato è previsto a ottobre. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) L’EuroRoma ha presentato un ricorso al Tar del Lazioil provvedimento del 12 agosto scorso con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni aveva ribadito l’della società dalla prossimaA2 di. Il Tribunale si è subito mosso con un decreto cautelare monocratico a firma del Presidente della Prima sezione ter, Roberto Politi, che ha fissato il prossimo 14 settembre l’udienza in camera di consiglio. L’inizio delè previsto a ottobre. SportFace.

