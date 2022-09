Bargiggia: “De Zerbi sondato anche dal Napoli. Spalletti, per il momento resta” (Di lunedì 5 settembre 2022) Paolo Bargiggia interviene a 1 Station Radio e parla di Roberto De Zerbi, ex tecnico dello Shaktar sondato anche dal Napoli. Il giornalista fa sapere che anche la società di Aurelio De Laurentiis hanno sondato il terreno per Roberto De Zerbi, tecnico che ha dovuto lasciare lo Shakhtar Donetsk a causa dell’invasione da parte della Russia del territorio ucraino. Al momento, però, la dirigenza del Napoli non ha intenzione di sostituire Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli ha avviato bene la stagione, anche se il pareggio in casa con il Lecce lascia l’amaro in bocca, visto il potenziale della squadra. Ma è chiaro che il gruppo è nuovo e ci sono giocatori, come ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) Paolointerviene a 1 Station Radio e parla di Roberto De, ex tecnico dello Shaktardal. Il giornalista fa sapere chela società di Aurelio De Laurentiis hannoil terreno per Roberto De, tecnico che ha dovuto lasciare lo Shakhtar Donetsk a causa dell’invasione da parte della Russia del territorio ucraino. Al, però, la dirigenza delnon ha intenzione di sostituire Luciano. L’allenatore delha avviato bene la stagione,se il pareggio in casa con il Lecce lascia l’amaro in bocca, visto il potenziale della squadra. Ma è chiaro che il gruppo è nuovo e ci sono giocatori, come ...

