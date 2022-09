Allerta meteo, torna il caldo africano: ecco dove, picchi fino a 40 gradi (Di lunedì 5 settembre 2022) meteo. La domanda è d’obbligo ogni volta che una nuova settimana ha inizio, soprattutto se si tratta di una settimana a cavallo tra due stagioni diverse, come in questo caso: che tempo farà? Bene, diciamolo sin da subito: questa settimana inizierà con tempo in prevalenza stabile sull’Italia. Si allontanerà la perturbazione -numero 2- di settembre che ha causato la fase temporalesca con fenomeni a tratti intensi. Ritorna l’estate in questa settimana Tornerà – ma è davvero andata via? – l’estate un po’ ovunque, prevalentemente al Sud. Qui il rinforzo dell’anticiclone nord-africano garantirà temperature estive probabilmente per tutta la settimana. I picchi si aggireranno intorno ai 35 gradi. Completamente diversa, invece, sarà la situazione al Nord dove nella parte centrale della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022). La domanda è d’obbligo ogni volta che una nuova settimana ha inizio, soprattutto se si tratta di una settimana a cavallo tra due stagioni diverse, come in questo caso: che tempo farà? Bene, diciamolo sin da subito: questa settimana inizierà con tempo in prevalenza stabile sull’Italia. Si allontanerà la perturbazione -numero 2- di settembre che ha causato la fase temporalesca con fenomeni a tratti intensi. Ril’estate in questa settimana Tornerà – ma è davvero andata via? – l’estate un po’ ovunque, prevalentemente al Sud. Qui il rinforzo dell’anticiclone nord-garantirà temperature estive probabilmente per tutta la settimana. Isi aggireranno intorno ai 35. Completamente diversa, invece, sarà la situazione al Nordnella parte centrale della ...

