Alessandra Amoroso, la silhouette al mare fa impazzire i fan | Che curve (Di lunedì 5 settembre 2022) Alessandra Amoroso ha lasciato tutti senza parole con un video girato al mare: avete visto che silhouette pazzesca? Guardate le curve meravigliose. L’ex star di Amici non manca mai di catturare tutta l’attenzione su di sé. Questa volta gli occhi dei fan sono puntati su un video che ha dell’incredibile, avete visto di che cosa L'articolo Alessandra Amoroso, la silhouette al mare fa impazzire i fan Che curve chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 5 settembre 2022)ha lasciato tutti senza parole con un video girato al: avete visto chepazzesca? Guardate lemeravigliose. L’ex star di Amici non manca mai di catturare tutta l’attenzione su di sé. Questa volta gli occhi dei fan sono puntati su un video che ha dell’incredibile, avete visto di che cosa L'articolo, laalfai fan Chechemusica.it.

trash_italiano : Alessandra Amoroso arriva al #PowerHitsEstate2022 e dice al pubblico presente: “mi raccomando, non ascoltate intern… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - biscottoverde : Oggi sognata Alessandra Amoroso che si affacciava dal balcone perché Elenoire Ferruzzi dal piano di sotto la avvert… - whodfuckisraff : @mammtabucchina @sadiethink impossibile alessandra amoroso non ha tempo per farsi fotografare perchè se si fa fotog… - mammtabucchina : @whodfuckisraff @sadiethink Vedi che è Alessandra amoroso -