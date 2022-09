Verstappen ipoteca il mondiale nel Gp di Olanda (Di domenica 4 settembre 2022) C’è un uomo solo al comando, la sua auto è una Red Bull. Il suo nome è Max Verstappen. Davanti a una marea arancione il campione del mondo sigilla ancora di più la sua posizione di leader della classifica vincendo la quarta gara di fila. L’immagine del Gran Premio d’Olanda è il sorpasso che Verstappen infligge impietosamente a Hamilton dopo la ripartenza dalla Safety Car. Sulla tempestività del giudice di corsa nella gestione delle situazioni di Safety e Virtual ci sarebbe da discutere assai visto che i pesi e le misure non sempre sembrano uguali. Prima un pasticcio di Tsunoda ha causato una Virtual e di fatto cancellato un vantaggio che la strategia Mercedes aveva costruito per i suoi due piloti che stavano recuperano il gap su Verstappen. Poi il motore Ferrari di Bottas si è improvvisamente spento alla fine del ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 4 settembre 2022) C’è un uomo solo al comando, la sua auto è una Red Bull. Il suo nome è Max. Davanti a una marea arancione il campione del mondo sigilla ancora di più la sua posizione di leader della classifica vincendo la quarta gara di fila. L’immagine del Gran Premio d’è il sorpasso cheinfligge impietosamente a Hamilton dopo la ripartenza dalla Safety Car. Sulla tempestività del giudice di corsa nella gestione delle situazioni di Safety e Virtual ci sarebbe da discutere assai visto che i pesi e le misure non sempre sembrano uguali. Prima un pasticcio di Tsunoda ha causato una Virtual e di fatto cancellato un vantaggio che la strategia Mercedes aveva costruito per i suoi due piloti che stavano recuperano il gap su. Poi il motore Ferrari di Bottas si è improvvisamente spento alla fine del ...

ilfoglio_it : Dopo il Gran Premio olandese il campione del mondo in carica è a un passo dal bis. Non è questione di se ma di quan… - gfd_anna : RT @zerozeronewsIT: #Verstappen trionfa in casa al Gp d'Olanda sigla la decima vittoria e ipoteca il mondiale di F1. Terza la Ferrari di Ch… - zerozeronewsIT : #Verstappen trionfa in casa al Gp d'Olanda sigla la decima vittoria e ipoteca il mondiale di F1. Terza la Ferrari d… - fuoripistanet : Max Verstappen vince nel giardino di casa e mette un'ipoteca sul mondiale. Secondo Russell, terzo Leclerc. Quarto H… - penner_stefano : #skymotori domanda per Matteo prima Max Verstappen con la vittoria di oggi può aver una bella ipoteca sul titolo? C… -