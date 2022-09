Vergogna a La Spezia, è successo dopo il gol di Bastoni: contro Napoli! (Di domenica 4 settembre 2022) Com’è ormai di cattivissima abitudine, ogni domenica e in parecchi stadi italiani continuano senza freni i cori discriminatori e razzisti contro Napoli e i napoletani. Se ieri durante il match di San Siro tra Inter e Milan, i tifosi nerazzurri esposero uno striscione contro i milanisti facente riferimento alle tradizioni popolari ancora in voga a Napoli (ma catalogabili come sfottò da stadio), oggi è andata decisamente peggio a La Spezia. Spezia Napoli tifosi (Getty Images)Spezia-Bologna, cori contro Napoli: l’accaduto Al ‘Picco‘ si sta giocando Spezia-Bologna e il club casalingo pareggia a fine primo tempo con un gol di Simone Bastoni. Immediatamente dopo l’esultanza, dalla Curva Ferrovia si leva il coro: “Il mio sogno esaudirò… ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Com’è ormai di cattivissima abitudine, ogni domenica e in parecchi stadi italiani continuano senza freni i cori discriminatori e razzistiNapoli e i napoletani. Se ieri durante il match di San Siro tra Inter e Milan, i tifosi nerazzurri esposero uno striscionei milanisti facente riferimento alle tradizioni popolari ancora in voga a Napoli (ma catalogabili come sfottò da stadio), oggi è andata decisamente peggio a LaNapoli tifosi (Getty Images)-Bologna, coriNapoli: l’accaduto Al ‘Picco‘ si sta giocando-Bologna e il club casalingo pareggia a fine primo tempo con un gol di Simone. Immediatamentel’esultanza, dalla Curva Ferrovia si leva il coro: “Il mio sogno esaudirò… ...

