Vela, Mondiali 49er 2022: tre barche italiane in top 20, ma le prime posizioni restano distanti (Di domenica 4 settembre 2022) È terminata poco fa la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2022 del doppio acrobatico olimpico 49er, evento in programma fino a lunedì 5 settembre nei pressi di Hubbards (Nuova Scozia, in Canada). Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. In campo femminile le italiane Jana Germani e Giorgia Bertuzzi hanno guadagnato due posizioni rispetto a ieri. Le campionesse Mondiali juniores 49er FX del 2021 hanno ottenuto uno score odierno di 13-4-6 e si sono dunque portate all’11° posto con 122 punti netti. Più indietro invece le altre coppie azzurre: Carlotta Omari e Sveva Carraro sono scese in 26ma piazza (243) in seguito al 30-28-21 di oggi, mentre Arianna Passamonti e Giulia Fava sono rimaste in 30ma posizione (265) dopo il 21-32-28 odierno. Dopo dodici regate ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) È terminata poco fa la quarta giornata dei Campionatidel doppio acrobatico olimpico, evento in programma fino a lunedì 5 settembre nei pressi di Hubbards (Nuova Scozia, in Canada). Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. In campo femminile leJana Germani e Giorgia Bertuzzi hanno guadagnato duerispetto a ieri. Le campionessejunioresFX del 2021 hanno ottenuto uno score odierno di 13-4-6 e si sono dunque portate all’11° posto con 122 punti netti. Più indietro invece le altre coppie azzurre: Carlotta Omari e Sveva Carraro sono scese in 26ma piazza (243) in seguito al 30-28-21 di oggi, mentre Arianna Passamonti e Giulia Fava sono rimaste in 30ma posizione (265) dopo il 21-32-28 odierno. Dopo dodici regate ...

