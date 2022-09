US Open 2022, Matteo Berrettini vince la maratona con Davidovich Fokina dopo quasi 4 ore e approda ai quarti! (Di domenica 4 settembre 2022) Matteo Berrettini è nei quarti di finale dello US Open 2022. Per la settima volta in uno Slam, il tennista romano vince un match al quinto set, battendo lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 4-6 7-6 6-3 4-6 6-2 dopo quasi quattro ore di gioco. E’ la terza volta in carriera che Berrettini riesce a raggiungere i quarti a New York, dove è approdato anche in semifinale nel 2019. Il numero quattordici del mondo ha concluso il match con 18 ace e con l’84% dei punti con la prima di servizio, che comunque non è entrata spesso quest’oggi (solo 54%). Alla fine ci sono 49 vincenti per il romano contro i 28 dello spagnolo, mentre sono uguali gli errori non forzati ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)è nei quarti di finale dello US. Per la settima volta in uno Slam, il tennista romanoun match al quinto set, battendo lo spagnolo Alejandrocon il punteggio di 4-6 7-6 6-3 4-6 6-2quattro ore di gioco. E’ la terza volta in carriera cheriesce a raggiungere i quarti a New York, dove èto anche in semifinale nel 2019. Il numero quattordici del mondo ha concluso il match con 18 ace e con l’84% dei punti con la prima di servizio, che comunque non è entrata spesso quest’oggi (solo 54%). Alla fine ci sono 49nti per il romano contro i 28 dello spagnolo, mentre sono uguali gli errori non forzati ...

ilpost : È stata la sorella minore di Venus, un esempio per gli afroamericani, un'icona femminista e probabilmente la più gr… - Agenzia_Ansa : Tennis: Us Open, Sinner va agli ottavi, Musetti eliminato. Berrettini affronta nel pomeriggio lo spagnolo Alejandro… - Eurosport_IT : Jannik Sinner agli US Open ?????? ?? 2019: 1° turno ?? 2020: 1° turno ?? 2021: ottavi ?? 2022: ottavi (in gioco)… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Tanta sofferenza, ma alla fine Matteo è ai quarti ?? #USOpen | #Berrettini | #EurosportTENNIS - lifestyleblogit : US Open 2022, Berrettini ai quarti di finale - -