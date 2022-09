Un posto al sole, spoiler: la nuova vita di Alberto Palladini (Di domenica 4 settembre 2022) La nuova stagione di Un posto al sole, che è iniziata in modo eclatante a causa della tragica morte di Susanna, concentrerà l'attenzione anche su altri personaggi, destinati a ritrovarsi al centro della ribalta. È il caso di Alberto Palladini che, già dalla prossima settimana di programmazione, avrà nuovamente ampio spazio all'interno della narrazione. Abbiamo già visto che l'avvocato, da diversi mesi, ha iniziato una soddisfacente collaborazione presso lo studio legale di Niko e, inevitabilmente, le vicende personali del giovane Poggi avranno un impatto significativo anche su di lui. In particolare, dando uno sguardo agli spoiler della soap opera partenopea, Alberto si inserirà nella disputa che vedrà contrapposti Niko e Micaela. ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 settembre 2022) Lastagione di Unal, che è iniziata in modo eclatante a causa della tragica morte di Susanna, concentrerà l'attenzione anche su altri personaggi, destinati a ritrovarsi al centro della ribalta. È il caso diche, già dalla prossima settimana di programmazione, avràmente ampio spazio all'interno della narrazione. Abbiamo già visto che l'avvocato, da diversi mesi, ha iniziato una soddisfacente collaborazione presso lo studio legale di Niko e, inebilmente, le vicende personali del giovane Poggi avranno un impatto significativo anche su di lui. In particolare, dando uno sguardo aglidella soap opera partenopea,si inserirà nella disputa che vedrà contrapposti Niko e Micaela. ...

