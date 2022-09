Sacchi sul derby: «Inter più in difesa, il Milan ha praticato un gioco Europeo» (Di domenica 4 settembre 2022) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo il derby giocato ieri Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo il derby giocato ieri. Le sue dichiarazioni: DIFFERENZE TRA Inter E Milan – «C’era una squadra italiana, l’Inter, che si basava soprattutto sui singoli e sulla difesa, e poi c’era una squadra, il Milan, che praticava un gioco Europeo, dove tutti si sacrificavano e partecipavano sia alla fase difensiva sia alla fase offensiva. E’ stata una partita strana, però: poteva capitare tutto e il contrario di tutto». CONTINUA SU Milan NEWS L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Arrigo, ex allenatore del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo ilgiocato ieri Arrigo, ex allenatore del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo ilgiocato ieri. Le sue dichiarazioni: DIFFERENZE TRA– «C’era una squadra italiana, l’, che si basava soprattutto sui singoli e sulla, e poi c’era una squadra, il, che praticava un, dove tutti si sacrificavano e partecipavano sia alla fase difensiva sia alla fase offensiva. E’ stata una partita strana, però: poteva capitare tutto e il contrario di tutto». CONTINUA SUNEWS L'articolo ...

