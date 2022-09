Real Madrid, Ancelotti: “Contro il Betis gara difficile, Kroos e Modric facili da allenare” (Di domenica 4 settembre 2022) Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha commentato la vittoria per 2-1 nel Betis in occasione del match valido per la quarta giornata del campionato di Liga 2022/2023: “Non è stata una gara facile. Affrontavamo una squadra molto forte ed i ragazzi avevano avuto dei problemi di recupero. Abbiamo però cominciato bene il campionato“. L’allenatore italiano si è poi soffermato sui singoli: “Kroos e Modric possiedono grande intelligenza ed umiltà. Sono importanti per noi anche quando non giocano ed allenarli è la cosa più facile della mia carriera“. A riportare le sue parole è Marca. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Il tecnico del, Carlo, ha commentato la vittoria per 2-1 nelin occasione del match valido per la quarta giornata del campionato di Liga 2022/2023: “Non è stata unafacile. Affrontavamo una squadra molto forte ed i ragazzi avevano avuto dei problemi di recupero. Abbiamo però cominciato bene il campionato“. L’allenatore italiano si è poi soffermato sui singoli: “possiedono grande intelligenza ed umiltà. Sono importanti per noi anche quando non giocano ed allenarli è la cosa più facile della mia carriera“. A riportare le sue parole è Marca. SportFace.

