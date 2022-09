Papa: ‘pace in tutto il mondo, specie nella martoriata Ucraina' (Di domenica 4 settembre 2022) (Città del Vaticano 4 set. (Adnkronos) - Nuovo accorato appello del Papa per la pace nel mondo, con particolare attenzione all'Ucraina: "Pace in tutto il mondo specie nella martoriata Ucraina", ammonisce il Papa all'Angelus, al termine della celebrazione per la beatificazione di Papa Luciani. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) (Città del Vaticano 4 set. (Adnkronos) - Nuovo accorato appello delper la pace nel, con particolare attenzione all': "Pace inil", ammonisce ilall'Angelus, al termine della celebrazione per la beatificazione diLuciani.

RaiNews : Oggi nella Basilica di San Pietro la solenne cerimonia presieduta da Papa Francesco - _Nico_Piro_ : Dalla via crucis in poi @Pontifex_it è bersaglio di attacchi, da Kyev e dai nostrani opinionisti con l'elmetto. Biz… - Avvenire_Nei : #AlbinoLuciani Il segno. La profezia di pace di Giovanni Paolo I. Un Papa che parla ancora al mondo… - acistampa : #PapaFrancesco: 'Preghiamo per la pace nella martoriata #Ucraina' - LucaTella : I nostri politici , anche se atei , dovrebbero ascoltare le parole di Papa Francesco . Sono un inno all’umiltà , al… -