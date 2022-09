Pagelle Cremonese Sassuolo | Radu e Chiriches fanno buona guardia | Laurientè c’è – VOTI

(Di domenica 4 settembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:al termine del primo tempo FLOP: Okereke al termine del primo tempo(3-5-2):6,5; Aiwu 5,5,6,5, Lochoshvili 6; Ghiglione 6, Pickel 6 (83? Ciofani SV), Zanimacchia 6 (62? Castagnetti 6), Escalante 6,5, Valeri 6 (62? Quagliata 6); Okereke 5 (75?iuto 5,5), Dessers 6 (75? Tsadjout 5,5). In panchina: Saro, Ciezkowski, Vasquez, Baez, Ascacibar, Bianchetti, Sernicola, ...

zazoomblog : Cremonese-Sassuolo: le pagelle e il tabellino della gara - #Cremonese-Sassuolo: #pagelle - sportface2016 : #CremoneseSassuolo 0-0, le pagelle e il tabellino - Fantacalcio : ? FISCHIO FINALE DI #CremoneseSassuolo 0-0 ? Cronaca, tabellino e (a breve) voti ufficiali e pagelle per il… - sassuolonews : Cremonese Sassuolo pagelle. Voti: Laurientè si presenta bene, Pinamonti ok - enrico8927 : @90ordnasselA 'Onana lo insidia' Hahahahhaha ma chi le fa ste pagelle? Contro la cremonese doveva partire titolare… -

Le pagelle di Cremonese-Sassuolo 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Zini si sblocca in classifica la squadra grigio ...Sta per terminare l’incontro Cremonese-Sassuolo, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A: le pagelle ed il tabellino.