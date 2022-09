-Napoli-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 4 settembre 2022) Mercoledì 7 Settembre 2022 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00 si disputerà la partita Napoli-Liverpool valida per la 1 giornata della fase a gironi di Champions League. Salisburgo-Milan: probabili formazioni e in tv Napoli-Liverpool: probabili formazioni Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieli?ski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore: Luciano Spalletti. Indisponibili: Demme. Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore: Klopp. Indisponibili: Keita, Ramsay, Thiago, Oxlade-Chamberlain. Quote e statistiche I maggiori siti di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 settembre 2022) Mercoledì 7 Settembre 2022 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00 si disputerà la partitavalida per la 1 giornata della fase a gironi di Champions League. Salisburgo-Milan:e in tv(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieli?ski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore: Luciano Spalletti. Indisponibili: Demme.(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore: Klopp. Indisponibili: Keita, Ramsay, Thiago, Oxlade-Chamberlain. Quote e statistiche I maggiori siti di ...

