Leonardo DiCaprio ha già una nuova fidanzata: ecco chi è la 22enne Maria Beregova (Di domenica 4 settembre 2022) Leonardo DiCaprio di nuovo fidanzato. I tabloid inglesi ne sono altamente sicuri. E sanno già anche il nome della fortunata. Si tratterebbe di Maria Beregova, una modella ucraina che risiede a Londra. Il DailyMail ha pubblicato alcune foto scattate a Saint Tropez due mesi fa in cui l’attore è ritratto assieme alla modella. DiCaprio ha da poco terminato il rapporto durato 4 anni con Camila Morrone. Lui l’ha lasciata definitivamente proprio nei giorni in cui lei stava per spegnere 25 candeline. La Beregova ha 22 anni è di nazionalità ucraina ma è cresciuta in Svizzera studiando in un collegio privato. Attualmente vive a Londra dove sta studiando per rilevare l’azienda farmaceutica di famiglia. Prima di incontrare DiCaprio, la modella era single, in quanto fresca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)di nuovo fidanzato. I tabloid inglesi ne sono altamente sicuri. E sanno già anche il nome della fortunata. Si tratterebbe di, una modella ucraina che risiede a Londra. Il DailyMail ha pubblicato alcune foto scattate a Saint Tropez due mesi fa in cui l’attore è ritratto assieme alla modella.ha da poco terminato il rapporto durato 4 anni con Camila Morrone. Lui l’ha lasciata definitivamente proprio nei giorni in cui lei stava per spegnere 25 candeline. Laha 22 anni è di nazionalità ucraina ma è cresciuta in Svizzera studiando in un collegio privato. Attualmente vive a Londra dove sta studiando per rilevare l’azienda farmaceutica di famiglia. Prima di incontrare, la modella era single, in quanto fresca di ...

