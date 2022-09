F1 GP Olanda 2022, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 4 settembre 2022) La gara di F1 del Gran Premio di Olanda 2022 a Zandvoort sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale e back to back dopo il Belgio, nuovo duello annunciato tra Leclerc e Verstappen. Il monegasco vuole vincere per riaprire tutto, l’olandese corre sulla pista di casa e non può lasciarsi sfuggire il successo. La gara avrà inizio alle ore 15 di domenica 4 settembre: la diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, mentre lo streaming è su Sky Go per gli abbonati. In chiaro sarà invece disponibile la differita con la replica su TV8 prevista alle ore 18, con lo streaming sul sito ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ladi F1 del Gran Premio dia Zandvoort sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale e back to back dopo il Belgio, nuovo duello annunciato tra Leclerc e Verstappen. Il monegasco vuole vincere per riaprire tutto, l’olandese corre sulla pista di casa e non può lasciarsi sfuggire il successo. Laavrà inizio alle ore 15 di domenica 4 settembre: latv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, mentre loè su Sky Go per gli abbonati. In chiaro sarà invece disponibile la differita con la replica su TV8 prevista alle ore 18, con losul sito ...

