Elezioni 2022 | Mastella | “Reddito per casalinghe e casalinghi” – Video

(Adnkronos) – "Un Reddito per le casalinghe, anche per gli uomini casalinghi, per evitare la violenza nelle case". Lo ha proposto Clemente Mastella, in una intervista a Mezz'ora in più, in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. (immagini www.raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

