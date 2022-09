E’ beato Albino Luciani | il Papa dei 33 giorni | “Col sorriso trasmise la bontà di Dio”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 settembre 2022) Città del Vaticano –, ildel, il cui pontificato durò appena 33, è. In una piazza San Pietro gremita da poche migliaia di persone, complice anche il temporale che si abbatte sull’Urbe nella mattinata,Francesco pronuncia la formula del rito in latino. Il drappo bianco che copre l’arazzo raffigurante Giovanni Paolo I, si alza tra gli applausi. Assente però la giovane miracolata: la ragazza infatti, secondo la causa di beatificazione guarita da una grave forma di epilessia grazie all’intercessione di Giovanni Paolo I, è rimasta in argentina poiché si è rotta una gamba. Nell’omeliaFrancesco, che arriva sotto il diluvio sulla sedia a rotelle, elogia l’umiltà del suo predecessore, un pastore che, ...