Bernardo Zannoni | lo scrittore esordiente di Sarzana che ha vinto il Premio Campiello | “La mia faina Archy che vede il mondo con i nostri occhi”

(Di domenica 4 settembre 2022), 27 anni, sarzanese doc, ha strala 69 esima edizione del: “Vengo dal nulla, non me l’aspettavo proprio un successo simile. A scuola prendevo 5 di italiano. Ho già scritto il secondo romanzo”

Corriere : Il Campiello Bernardo Zannoni: «Se non scrivo? Riparo barche» - repubblica : Bernardo Zannoni: 'Litigavo con il prof d’italiano ed ero un casinista. Che gioia il Campiello'… - ValentinaStoc15 : RT @SoloLibri: ?? Chi è Bernardo Zannoni, il giovanissimo vincitore del Premio Campiello: @sellerioeditore @PremioCampiello #premiocampiello… - sellerioeditore : RT @SoloLibri: ?? Chi è Bernardo Zannoni, il giovanissimo vincitore del Premio Campiello: @sellerioeditore @PremioCampiello #premiocampiello… - InfoCulturaCa : RT @PremioCampiello: ?? | ANNUNCIO UFFICIALE Il vincitore della 60esima edizione del #PremioCampiello è... … … … ?? Bernardo Zannoni… -

101 voti per 'I miei stupidi intenti', la storia di una faina che ottiene la coscienzaha vinto a sorpresa il Premio Campiello 2022 con il suo primo romanzo, 'I miei stupidi intenti' (Sellerio), ottenedo 101 voti sui 270 espressi dalla giuria anonima di 300 lettori. È ..."Complimenti aper la vittoria del Premio Campiello. Un risultato davvero di grandissimo rilievo artistico e culturale per questo giovane ligure che, a soli 27 anni, e al suo romanzo d'esordio, è ...Il giovanissimo scrittore Bernardo Zannoni, classe 1995, ha vinto il premio Campiello con “I miei stupidi intenti” edito da Sellerio. Una vittoria eclatante e inattesa per un autore esordiente che ha ...Il 27enne vince con il romanzo d'esordio "I miei stupidi intenti". L'ultimo ligure a vincere fu Franco Scaglia nel 2002 ...