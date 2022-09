Behrami sulla permanenza a Napoli: “Sono rimasto shockato e mi hanno rubato l’orologio” (Di domenica 4 settembre 2022) Valon Behrami, classe ’85, ha ormai concluso la propria carriera di calciatore e in un’intervista rilasciata al quotidiano svizzero Blick è tornato a parlare degli anni a Napoli. L’ex centrocampista, infatti, ha giocato con il Napoli dal 2012 al 2014 totalizzando ben 54 presenze per poi partire alla volta della Germania. Nell’intervista rilasciata il calciatore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Valon, classe ’85, ha ormai concluso la propria carriera di calciatore e in un’intervista rilasciata al quotidiano svizzero Blick è tornato a parlare degli anni a. L’ex centrocampista, infatti, ha giocato con ildal 2012 al 2014 totalizzando ben 54 presenze per poi partire alla volta della Germania. Nell’intervista rilasciata il calciatore L'articolo

sassyagron : RT @missgeo__: C’era un tempo in cui Behrami aveva il ciuffo biondo, ora ha il ciuffo bianco. Questo è ciò che so sulla vecchiaia - missgeo__ : C’era un tempo in cui Behrami aveva il ciuffo biondo, ora ha il ciuffo bianco. Questo è ciò che so sulla vecchiaia -