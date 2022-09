Barcellona, Xavi elogia Lewandowski: «Giocatore fantastico, aiuta tutti» (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore del Barcellona Xavi ha elogiato le qualità del neo attaccante blaugrana Lewandowski Xavi, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa dopo la partita vinta contro il Siviglia ha elogiato le qualità di Robert Lewandowski. LE PAROLE – «Non si tratta solo del fatto che segni gol, ma di come riesca a giocare i palloni, controllare la situazione, prendere le decisioni corrette. Gestisce bene la pressione. Robert è un Giocatore fantastico. Ci aiuta molto. Ha doti di leadership. aiuta tutti. Un vincente e, allo stesso tempo, è modesto. È fantastico che sia nella nostra squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore delhato le qualità del neo attaccante blaugrana, allenatore del, in conferenza stampa dopo la partita vinta contro il Siviglia hato le qualità di Robert. LE PAROLE – «Non si tratta solo del fatto che segni gol, ma di come riesca a giocare i palloni, controllare la situazione, prendere le decisioni corrette. Gestisce bene la pressione. Robert è un. Cimolto. Ha doti di leadership.. Un vincente e, allo stesso tempo, è modesto. Èche sia nella nostra squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

