Alessia Marcuzzi | la lettera commovente della figlia Mia | «Oggi è il mio compleanno ma»

zazoomblog : Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno della figlia: la dedica social - #Alessia #Marcuzzi #festeggia - telodogratis : Alessia Marcuzzi, la figlia compie 11 anni e le scrive un biglietto strappalacrime - modamadeinitaly : Sono iniziati i Summer Sale Marks and Angels 2022 dal blog di Alessia Marcuzzi - alby911 : Inzaghi sta guardando le foto di Alessia Marcuzzi del 2004 #MilanInter - universumvici : @Moonsha72460823 @CinziaSally @Ric746 @OGiannino Appartengo alla generazione successiva ai boomer. Il fatto che abb… -

RaiNews

Indiscussa star della serata è stata, che ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo dopo lunghi mesi di assenza. In studio ha ritrovato l'amica Mara Venier, alla quale ha rivelato ...Anche la sua amicaha cambiato rete: la vedremo su Rai2 con un programma che si chiama "Boomerissima". Scherzate mai sulla vostra "anzianità" "Lo facciamo sempre: io le do della ... Paura per Alessia Marcuzzi: ha "rischiato di morire soffocata". Salvata dalla moglie di Facchinetti Alessia Marcuzzi ha festeggiato l'11esimo compleanno della figlia Mia, nata dalla breve relazione con Francesco Facchinetti.Mia, la secondogenita della conduttrice, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, ha voluto ringraziare la mamma in questo giorno speciale ...