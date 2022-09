Un’ex opinionista e una gieffina a La Vita in Diretta | Le anticipazioni di lunedì 5 settembre (Di sabato 3 settembre 2022) lunedì riparte La Vita in Diretta e due ex del Grande Fratello saranno al tavolo di Alberto Matano Lo scorso anno Alberto Matano ha ospitato diverse volte dei volti del Grande Fratello Vip al suo tavolo: uno è stato Pierpaolo Pretelli, l’altra Stefania Orlando, entrambi poi concorrenti di Tale e Quale show condotto da Carlo Conti. Anche quest’anno a La Vita in Diretta si parte da due volti noti al pubblico di Mediaset. Si tratta dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe. La ex concorrente, poi diventata opinionista quest’anno non è stata riconfermata nel suo ruolo, ma le era stata fatta la proposta di tornare al reality più spiato d’Italia in veste di concorrente. Proposta che la Volpe non ha potuto accettare perché deve occuparsi di sua figlia. Così ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 settembre 2022)riparte Laine due ex del Grande Fratello saranno al tavolo di Alberto Matano Lo scorso anno Alberto Matano ha ospitato diverse volte dei volti del Grande Fratello Vip al suo tavolo: uno è stato Pierpaolo Pretelli, l’altra Stefania Orlando, entrambi poi concorrenti di Tale e Quale show condotto da Carlo Conti. Anche quest’anno a Lainsi parte da due volti noti al pubblico di Mediaset. Si tratta dell’exdel Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe. La ex concorrente, poi diventataquest’anno non è stata riconfermata nel suo ruolo, ma le era stata fatta la proposta di tornare al reality più spiato d’Italia in veste di concorrente. Proposta che la Volpe non ha potuto accettare perché deve occuparsi di sua figlia. Così ...

sportli26181512 : Adani elogia il Milan: 'De Ketelaere è un acquisto a 5 stelle': Lele Adani, ex calciatore e opinionista, si è così… - Simona_Manzini : @Danzich @HoaraBorselli @robertosaviano Una soubrette che ha vinto una gara di ballo oltre dieci anni, la ex di un… - mmastrapasqua : @DanieleGianca Un ex calciatore che cerca di riciclarsi come opinionista adulando l’Audience …come diceva il Neg… - sportli26181512 : Ambrosini: 'Il Milan ha due difensori che sono di un alto pianeta, alternative, margini di miglioramento, Bennacer… - sportli26181512 : Adani: 'Sapete cosa ha De Ketelaere? Tutto! È cristallo puro, un acquisto a 5 stelle': Lele Adani, ex calciatore e… -