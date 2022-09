Una Vita, anticipazioni dal 4 al 10 settembre 2022: Aurelio tortura Rodrigo (Di sabato 3 settembre 2022) Aurelio sarà sempre più determinato ad entrare in possesso del gas nervino e per tale motivo, negli episodi Una Vita in onda dal 4 al 10 settembre 2022, farà torturare Rodrigo. Il chimico, però, nonostante la sofferenza a cui sarà sottoposto, non dirà una parola. Nel frattempo, Genoveva cercherà di abortire mentre Fidel ed i suoi uccideranno Leonardo, il responsabile dell'attentato anarchico. Una Vita, puntate dal 4 al 10 settembre 2022: Fidel porta Ramon da Leonardo, il responsabile dell'attentato Ramon darà delle rassicurazioni a Lolita e le prometterà che non farà mai nulla che possa farle del male. Poco dopo, come si evince dalle anticipazioni Una Vita settimanali, si recherà da Fidel in uno ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 settembre 2022)sarà sempre più determinato ad entrare in possesso del gas nervino e per tale motivo, negli episodi Unain onda dal 4 al 10, faràre. Il chimico, però, nonostante la sofferenza a cui sarà sottoposto, non dirà una parola. Nel frattempo, Genoveva cercherà di abortire mentre Fidel ed i suoi uccideranno Leonardo, il responsabile dell'attentato anarchico. Una, puntate dal 4 al 10: Fidel porta Ramon da Leonardo, il responsabile dell'attentato Ramon darà delle rassicurazioni a Lolita e le prometterà che non farà mai nulla che possa farle del male. Poco dopo, come si evince dalleUnasettimanali, si recherà da Fidel in uno ...

Pontifex_it : Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di una liturgia non mondana, ma che faccia alzare gli occhi al Cielo, per sentir… - vaticannews_it : #Libri 'PapaLuciani, cronaca di una morte'. Stefania Falasca ricostruisce le ultime ore di vita del pontefice venet… - emergency_ong : 'Per una vita vendiamo armi, prepariamo la guerra, poi quando scoppiano le guerre il pacifista viene messo sotto ac… - eltractor33 : DA UNA VITA LO CANTIAMO, SEI LA MERDA DI MILANO @ManfreBizzarri - dddtriple1 : @adrianobusolin Certo possono organizzare una bella vita si tormento ai residenti per far contento il Bergoglione bello di Pachanama sua! -