Travolto da un camion nel piazzale di una ditta: muore a 34 anni, papà di una bimba (Di sabato 3 settembre 2022) Filago. Sono da poco passate le 10.20 di venerdì 2 settembre quando un elettricista 45enne si gira e assiste ad una scena terribile: il suo collega più giovane, ha solo 34 anni, viene Travolto da un camion in manovra. Urla, grida all'autista del camion di fermarsi, chiede aiuto. Il conducente del mezzo pesante si ferma, non capisce che cosa sia successo. Sul piazzale della Lodotruck, una concessionaria di veicoli industriali e trattori in via Provinciale 16 di Filago, scatta l'allarme. In molti si precipitano sul piazzale dopo quelle grida di aiuto. Iniziano le telefonate che chiedono soccorsi. L'operaio 45enne accusa un malore. Sono minuti dilatati, i secondi sembrano un'eternità, quando si cerca di intervenire sul 34enne che giace a terra. I medici del 118 che arrivano sul posto ...

