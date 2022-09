The Voice Senior 2022 (replica) streaming e diretta tv: dove vedere il talent (Di sabato 3 settembre 2022) Torna questa sera – sabato 3 settembre – l’appuntamento in prima serata di The Voice Senior 2022, il talent show condotto da Antonella Clerici. Il programma ha due anni di vita ed è andato in onda finora con due edizioni su Rai 1. In attesa della terza, Viale Mazzini ha voluto animare le serate del pubblico italiano con la replica della seconda stagione, andata in onda per la prima volta a novembre 2021. Il vincitore è stato poi annunciato a gennaio 2022. Trattandosi di un talent, il programma ha avuto bisogno di un team di coach da affiancare ad ogni concorrente. E, a dispetto della prima edizione, il team si è allargato includendo anche Orietta Berti. La cantante, reduce da Sanremo, si è quindi aggiunta a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Ma ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022) Torna questa sera – sabato 3 settembre – l’appuntamento in prima serata di The, ilshow condotto da Antonella Clerici. Il programma ha due anni di vita ed è andato in onda finora con due edizioni su Rai 1. In attesa della terza, Viale Mazzini ha voluto animare le serate del pubblico italiano con ladella seconda stagione, andata in onda per la prima volta a novembre 2021. Il vincitore è stato poi annunciato a gennaio. Trattandosi di un, il programma ha avuto bisogno di un team di coach da affiancare ad ogni concorrente. E, a dispetto della prima edizione, il team si è allargato includendo anche Orietta Berti. La cantante, reduce da Sanremo, si è quindi aggiunta a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Ma ...

bubinoblog : GUIDA TV 3 SETTEMBRE 2022: THE VOICE SENIOR, IL GENERALE DALLA CHIESA, LA PALLAVOLO - MorganaSantosL1 : RT @inspiredkarla: camila cabello x the voice 2022. - brunasororo : Marquei como visto The Voice Brasil - 10x18 - Final - ciccio_1990 : #laurapausinifan #PausiniNews @LauraPausini #LauraPausini Laura parteciperà a the voice espana Ecco le fonti: - DanieleMirabe86 : Buon inizio anno televisivo @antoclerici con i suoi programmi È sempre mezzogiorno il 12 settembre e The voice seni… -