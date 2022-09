Si ride con “Il morto sta bene in salute” (Di sabato 3 settembre 2022) Nuovo appuntamento questa sera all’Arena Arbostella, nell’ambito dell’XI edizione della rassegna comica proposta proprio dal?Teatro Arbostella, in scena la compagnia napoletana Zerottantuno con un divertentissimo testo di Gaetano di Maio “Il morto sta bene in salute” per la regia di Felice Pace. La pièce, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è una sorta di giallo divertente dove gli elementi della commedia comica sono tutti rispettati. Il testo è articolato in due atti basati sulle vicissitudini dei gestori di una pensioncina, Gennaro e Ninetta Bottiglieri, allorquando rivengono una borsa contenente una grossa somma di denaro. Essi sono all’oscuro del fatto che la somma era stata versata ad un killer per eliminare un concorrente di un capomafia, il quale ora pretende la restituzione dei soldi o che l’omicidio sia commesso. ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 settembre 2022) Nuovo appuntamento questa sera all’Arena Arbostella, nell’ambito dell’XI edizione della rassegna comica proposta proprio dal?Teatro Arbostella, in scena la compagnia napoletana Zerottantuno con un divertentissimo testo di Gaetano di Maio “Ilstain” per la regia di Felice Pace. La pièce, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è una sorta di giallo divertente dove gli elementi della commedia comica sono tutti rispettati. Il testo è articolato in due atti basati sulle vicissitudini dei gestori di una pensioncina, Gennaro e Ninetta Bottiglieri, allorquando rivengono una borsa contenente una grossa somma di denaro. Essi sono all’oscuro del fatto che la somma era stata versata ad un killer per eliminare un concorrente di un capomafia, il quale ora pretende la restituzione dei soldi o che l’omicidio sia commesso. ...

