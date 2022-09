Serena Williams, ultima partita nel (suo) regno del tennis (Di sabato 3 settembre 2022) Ventitré Slam vinti in carriera ed un dominio assoluto sulla categoria femminile della racchetta. Serena Williams all’ultima danza nella sua personalissima sala del trono: la leggenda americana ha perso contro l’australiana Ajla Tomljanovic in tre set patendo l’eliminazione dagli US Open. Questo incontro dovrebbe essere l’ultimo di una carriera scintillante che ha portato la sorella minore di Venus sul tetto del mondo. La leggendaria Serena Williams appende la racchetta al chiodo tra le lacrime: “Grazie a tutti, sono lacrime di gioia” Un ko che non brucia minimamente. A fine incontro, infatti, le luci dei riflettori si sono inesorabilmente spostati sulla tennista uscita sconfitta. Ad alzare bandiera bianca è stata una delle leggende di un intero movimento sportivo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Ventitré Slam vinti in carriera ed un dominio assoluto sulla categoria femminile della racchetta.all’danza nella sua personalissima sala del trono: la leggenda americana ha perso contro l’australiana Ajla Tomljanovic in tre set patendo l’eliminazione dagli US Open. Questo incontro dovrebbe essere l’ultimo di una carriera scintillante che ha portato la sorella minore di Venus sul tetto del mondo. La leggendariaappende la racchetta al chiodo tra le lacrime: “Grazie a tutti, sono lacrime di gioia” Un ko che non brucia minimamente. A fine incontro, infatti, le luci dei riflettori si sono inesorabilmente spostati sullata uscita sconfitta. Ad alzare bandiera bianca è stata una delle leggende di un intero movimento sportivo. ...

