“Rivedere le sanzioni a Putin Senza gas non ce la faremo”

(Di sabato 3 settembre 2022) “Alcuni sondaggi danno la Lega sotto il M5s? I voti si contano nelle urne”. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, è sicuro che l’elettorato leghista saprà riconoscere al Carroccio “gli importanti risultati raggiunti al governo”. E il ruolo di “argine” che la Lega ha avuto “quando la sinistra ha cercato di introdurre Ius scholae, ddl Zan e patrimoniale”. E i rapporti con gli alleati di centrodestra in politica estera? “Atlantismo e europeismo non sono in discussione. L’unica questione che abbiamo messo in evidenza sono leche a nostro avviso dovrebbero essere riviste.” L’Unione europea si è convinta a stabilire un tetto al prezzo del gas russo. È una mossa che può risolvere l’emergenza che stiamo affrontando? È una soluzione ma che sappiamo non essere facile anche perché la Russia ha già fatto sapere che, col tetto al prezzo, bloccherà ...