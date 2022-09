MotoGP TV8, orario gara GP Misano: programma e streaming in chiaro (Di sabato 3 settembre 2022) Domenica 4 settembre andrà in scena il GP di San Marino 2022, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Misano. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato romagnolo, dove i piloti si fronteggeranno a viso aperto per la vittoria, il podio e i punti. Jack Miller scatterà dala pole position davanti a Enea Bastianini, Francesco Bagnaia partirà dalla quinta piazzola dopo la penalità e precederà Fabio Quartararo con l’obiettivo di riaprire i conti per il campionato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Misano 2022. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Gli abbonati potranno seguire l’evento anche sui canali di Sky. Prevista la DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Domenica 4 settembre andrà in scena il GP di San Marino 2022, tappa del Mondialeche si disputa sul circuito di. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato romagnolo, dove i piloti si fronteggeranno a viso aperto per la vittoria, il podio e i punti. Jack Miller scatterà dala pole position davanti a Enea Bastianini, Francesco Bagnaia partirà dalla quinta piazzola dopo la penalità e precederà Fabio Quartararo con l’obiettivo di riaprire i conti per il campionato. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv edel GP di2022. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in, su TV8. Gli abbonati potranno seguire l’evento anche sui canali di Sky. Prevista la DIRETTA LIVE ...

