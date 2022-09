Lo scontro Salvini-Letta sulle sanzioni a Mosca

Loredanataberl1 : RT @sole24ore: Cernobbio, applausi al filo-Draghi Calenda. Scontro Meloni-Salvini su sanzioni alla Russia - Albero1000 : @matteosalvinimi Lascia perdere Annunziata. Piuttosto ne hai parlato con Meloni? Perchè mi pare che lei non la pen… - Hattoriando : RT @sole24ore: Cernobbio, applausi al filo-Draghi Calenda. Scontro Meloni-Salvini su sanzioni alla Russia - MarriStefania : Ma nella dx non erano alleati di ferro ?? - MrLin27 : Cernobbio, applausi al filo-Draghi Calenda. Scontro Meloni-Salvini su sanzioni alla Russia @sole24ore -

... "Oggi mettiamo in campo un percorso nuovo che archivia definitivamente loideologico come ... "Noi vogliamo creare occupazione, non fare promesse di bonus ai diciottenni", e ae Meloni: ...Nelle analisi dei vertici, Giorgia Meloni, sta cannibalizzando la Lega e loa due consta producendo un travaso di voti, ma non tocca la fetta di elettorato che guarda al centro. Per ...Matteo Salvini ci ha abituato a mille sproloqui insopportabili, ma quando parla di Russia non dice assurdità. Anzi, a volte sembra il bambino della favola di Andersen che urla “il Re è nudo”, manifest ...Confronto dei leader a Cernobbio, per Meloni 'il Pnrr si può perfezionare'. Salvini: 'Scostamento e scudo europeo'. Calenda: 'Posso guidare il Paese, ma è meglio Draghi'. Conte: 'Tagliare il cuneo e a ...