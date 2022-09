Liga 2022/2023, il Barcellona risponde al Real: tris al Siviglia con gol di Lewandowski (Di sabato 3 settembre 2022) Nel match valido per la quarta giornata del campionato di Liga 2022/2023, il Barcellona travolge il Siviglia con un sonoro 3-0. Grande vittoria dei blaugrana, che espugnano un campo ostico come il Ramòn Sanchez Pizjuàn e lo fanno calando il tris. Raphinha apre le danze al 21?, mentre il raddoppio arriva al 36? e porta la firma di Lewandowski, leader della classifica cannonieri insieme ad Aspas a quota 5 gol. La terza rete arriva invece nella ripresa e la segna il difensore Eric Garcia. Terza vittoria di fila per la squadra di Xavi, che sale a quota 10 punti e resta in scia del Real Madrid, distante appena due punti. GOL E HIGHLIGHTS SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Nel match valido per la quarta giornata del campionato di, iltravolge ilcon un sonoro 3-0. Grande vittoria dei blaugrana, che espugnano un campo ostico come il Ramòn Sanchez Pizjuàn e lo fanno calando il. Raphinha apre le danze al 21?, mentre il raddoppio arriva al 36? e porta la firma di, leader della classifica cannonieri insieme ad Aspas a quota 5 gol. La terza rete arriva invece nella ripresa e la segna il difensore Eric Garcia. Terza vittoria di fila per la squadra di Xavi, che sale a quota 10 punti e resta in scia delMadrid, distante appena due punti. GOL E HIGHLIGHTS SportFace.

