Lazio-Napoli (1-2), Sarri: “Arbitri prevenuti” (Di sabato 3 settembre 2022) Tra la Lazio di Sarri e il Napoli di Spalletti sono state scintille questa sera. Con un clamoroso ribaltone, i partenopei sollevano la gara dell’Olimpico contro gli aquilotti grazie al fattore K: le reti dei nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia hanno garantito un successo prezioso e importante per gli uomini di Spalletti, sconfiggendo una Lazio incapace di sfruttare il gol di Zaccagni in avvio. Lazio-Napoli, Sarri: “C’è poco da commentare” Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato con rabbia e amarezza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Napoli in casa: “Mi sembra che ci sia molto poco da commentare, c’era anche fallo sul loro primo gol perché Kim spinge via Luis Alberto. O sono scarsi o c’è la ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 3 settembre 2022) Tra ladie ildi Spalletti sono state scintille questa sera. Con un clamoroso ribaltone, i partenopei sollevano la gara dell’Olimpico contro gli aquilotti grazie al fattore K: le reti dei nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia hanno garantito un successo prezioso e importante per gli uomini di Spalletti, sconfiggendo unaincapace di sfruttare il gol di Zaccagni in avvio.: “C’è poco da commentare” Il tecnico dellaMaurizioha commentato con rabbia e amarezza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro ilin casa: “Mi sembra che ci sia molto poco da commentare, c’era anche fallo sul loro primo gol perché Kim spinge via Luis Alberto. O sono scarsi o c’è la ...

