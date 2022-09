Inter, Lautaro: 'Carattere, personalità e cuore per battere il Milan' (Di sabato 3 settembre 2022) L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato al canale tematico nerazzurro a pochi minuti dall'inizio del derby: "Sono... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) L'attaccante dell'Martinez ha parlato al canale tematico nerazzurro a pochi minuti dall'inizio del derby: "Sono...

Inter : - 1?? a #MilanInter ? Guardate ora su @recast_app tutti i gol di #Lautaro contro il Milan per prepararvi nel miglio… - Inter : ?? Lautaro a @Inter_TV: 'Dobbiamo giocare con grande carattere, con personalità e con grande cuore' #DerbyMilano #MilanInter #ForzaInter - MatteoBarzaghi : Ufficiale Inter come stavamo raccontando su Sky Sport 24: Correa titolare con Lautaro ????. Handanovic in porta, dife… - LeBombeDiVlad : ??? #Inter, #LautaroMartinez: 'Dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere' ?? Le dichiarazioni dell'argentino #LBDV… - sscalcionapoli1 : Milan-Inter, formazioni ufficiali: De Ketelaere torna titolare, Correa con Lautaro -