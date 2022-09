Il derby della Madonnina per gli ex portieri Dida e Pagliuca | Dico Milan | Sarà X

Leggi su agi

(Di sabato 3 settembre 2022) AGI - “Spero eche ad avere la meglio in questoil”. “un match equilibrato e finirà in parità”. Gli exNelsone Gianlucafotografano così ilnumero 132 che andrà in scena a San Siro sabato alle 18, in un'intervista doppia all'AGI. Nel pronostico il brasiliano che per nove anni difese la porta rossonera si sbilancia anche per una questione di cuore: “Ovviamente spero eche ad avere la meglio in questoil”. Più cauto o forse scaramantico l'ex portiere di Samp, Inter e Bologna che in nerazzurro disputò quattro stagioni vincendo una Coppa Uefa ...