Finto messaggio vocale su WhatsApp: ti ruba password, dati e risparmi (Di sabato 3 settembre 2022) Attenzione ai messaggi vocali che ricevete sulla celebre piattaforma di messaggistica: potreste finire nei guai. Nell’ultimo periodo si sta diffondendo un attacco hacker progettato per sembrare un messaggio vocale di WhatsApp. Sono già stati coinvolti decine di migliaia di utenti, compromettendo i loro account. Foto da CanvaIl metodo di attacco collaudato consiste in una semplice e-mail, che sembra essere innocua, la quale include un link a un messaggio vocale di WhatsApp. Ma scopriamo insieme i dettagli di questo attacco che si è diffuso in tutto il mondo. Attenti alle e-mail! In questi giorni potreste ricevere una e-mail apparentemente innocua. Ma se cliccate sul link venite catapultati su un sito web dannoso che tenta di installare un virus sul vostro dispositivo. Foto da CanvaI ... Leggi su curiosauro (Di sabato 3 settembre 2022) Attenzione ai messaggi vocali che ricevete sulla celebre piattaforma di messaggistica: potreste finire nei guai. Nell’ultimo periodo si sta diffondendo un attacco hacker progettato per sembrare undi. Sono già stati coinvolti decine di migliaia di utenti, compromettendo i loro account. Foto da CanvaIl metodo di attacco collaudato consiste in una semplice e-mail, che sembra essere innocua, la quale include un link a undi. Ma scopriamo insieme i dettagli di questo attacco che si è diffuso in tutto il mondo. Attenti alle e-mail! In questi giorni potreste ricevere una e-mail apparentemente innocua. Ma se cliccate sul link venite catapultati su un sito web dannoso che tenta di installare un virus sul vostro dispositivo. Foto da CanvaI ...

