F1 | Toto Wolff | “Hamilton era in vantaggio su Leclerc e Verstappen | la Mercedes in gara va forte!”

(Di sabato 3 settembre 2022) C’è un po’ di rammarico in casadopo quanto accaduto nelle qualifiche del GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Zandvoort le due Frecce d’Argento si sono classificate in quarta e sesta posizione con Lewise George Russell, ma le possibilità erano quelle di essere in pole-position. A essere convinto di questo è stato il Team Principal,, che ai microfoni di Sky Sports ha parlato chiaro: “E’ molto frustrante accettare l’esito delle qualifiche.era insu, ma poi la bandiera gialla causata dall’incidente di Perez ha cambiato le carte in tavola“. Un, amareggiato, ma convinto del valore della macchina: “Una pole persa, ma comunque la velocità ...

OA_Sport : #F1 Wolff amareggiato dopo le qualifiche in Olanda: per il manager austriaco Hamilton era da pole - Ilarya94 : RT @OfficialForHum: Toto Wolff partecipa alla giornata padre figlio, che carino. #DutchGP - OfficialForHum : Toto Wolff partecipa alla giornata padre figlio, che carino. #DutchGP - Kellakiara : Sono totalmente pazza di Toto Wolff - elisamassaccesi : Vabbè Toto Wolff nuova crush #DutchGP -

MOW

Da qui alla fine della stagione il sogno è tornare sul podio e magari a vincere una gara ma non sarà facile, anche sele sta provando tutte per restituire una monoposto competitiva ai suoi ...Lewis Hamilton è terzo a soli 72 millesimi da Leclerc e per il team diretto da, valgono le stesse parole utilizzare per la Ferrari dopo la crisi nel GP del Belgio. George Russell ha invece ... [VIDEO] Toto Wolff in bicicletta che traina Lewis Hamilton in monopattino è la cosa più bella che vedrete oggi Il team principal della Mercedes è apparso molto fiducioso nonostante la sfortuna abbia colpito i suoi piloti in qualifica ...La Ferrari rialza la testa nel giorno delle prove libere del GP di Olanda. Nella casa di Max Verstappen, il circuito di Zandvoort, Charles Leclerc e Carlos Sainz, divisi da appena 4 millesimi, hanno..