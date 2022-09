Calcio | Serie A | Mourinho allenatore del mese di agosto

(Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. - (Adnkronos) - Il premio di 'Coach Of The Month' diè stato assegnato all'della Roma José. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Atalanta, in programma domenica 18 settembre 2022 alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalisti-che sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla prima alla quarta dellaA 2022/2023. “Josési conferma ancora una volta uno dei migliori allenatori del nostro campionato - ha detto l'Amministratore Delegato della ...

Pomeriggio movimentato, quello andato in scena sui campi diB. Stravince la Reggina di Pippo Inzaghi, che travolge il Palermo 3 - 0. Vittoria casalinga anche per il Brescia, 2 - 1 contro il Perugia, e il Frosinone, 2 - 0 contro il Como privo di Fabregas