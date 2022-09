“Bones And All” di Guadagnino conquista la stampa internazionale (Di sabato 3 settembre 2022) Bones and All di Luca Guadagnino conquista la stampa internazionale accolto da una standing ovation e oltre dieci minuti di applausi in occasione della presentazione del film in concorso alla 79. Mostra internazionale d’Arte Cinematografica. Il film ha segnato il 94% di recensioni e valutazioni positive su Rotten Tomatoes (il più importante aggregatore di recensioni e sito di informazioni su film e serie tv). Bones & All è fondamentalmente una storia d’amore meravigliosa, devastante e tragica che in più momenti farebbe piangere ?echov. Indiewire Bones And All è un film stravagante e oltraggioso © ufficio stampa Cristiana Caimmi Bones And All è un film stravagante e oltraggioso: spaventoso e sorprendente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022)and All di Lucalaaccolto da una standing ovation e oltre dieci minuti di applausi in occasione della presentazione del film in concorso alla 79. Mostrad’Arte Cinematografica. Il film ha segnato il 94% di recensioni e valutazioni positive su Rotten Tomatoes (il più importante aggregatore di recensioni e sito di informazioni su film e serie tv).& All è fondamentalmente una storia d’amore meravigliosa, devastante e tragica che in più momenti farebbe piangere ?echov. IndiewireAnd All è un film stravagante e oltraggioso © ufficioCristiana CaimmiAnd All è un film stravagante e oltraggioso: spaventoso e sorprendente ...

raimovie : Conferenza stampa del film BONES AND ALL #Venezia79 Luca Guadagnino, Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance - RadioItalia : Terzo red carpet di #Venezia79 ?? “Bones and All” di Luca Guadagnino con #TimotheeChalamet e Taylor Russell ?????… - raimovie : Un bagno di folla sul #RedCarpet del nuovo film di Luca Guadagnino 'Bones and All' per @RealChalamet #TaylorRussell… - emptyliterature : non ho ancora capito la trama di bones and all ma vedo che ne stanno parlando tutti bene quindi sono felice - infoitcultura : FESTIVAL VENEZIA 2022/ Bardo e Bones and all, due viaggi tra grottesco e horror -